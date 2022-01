All'Unisannio corsi specifici per i dipendenti pubblici Siglato il Protocollo d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica

L’Università del Sannio ha firmato un protocollo d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica per l’avvio di "iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni".

L’iniziativa rientra nel Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della Pubblica amministrazione. Un programma straordinario di formazione e aggiornamento rivolto ai 3,2 milioni di dipendenti pubblici. In tale contesto, l’Università del Sannio ha deciso di rispondere alle esigenze formative dei dipendenti pubblici con percorsi specifici per laurearsi nei corsi dell’offerta formativa dell’ateneo. "Grazie alla riduzione dei costi della contribuzione, alle lezioni in modalità e-learning, all’affiancamento didattico e amministrativo, i dipendenti pubblici potranno laurearsi e specializzarsi in maniera flessibile per andare incontro all’esigenza di conciliare lavoro e studio", viene precisato dall'Ateneo sannita che in merito chiarisce: "È consentita la possibilità di concordare, all’atto dell’immatricolazione o durante gli anni successivi di iscrizione, un percorso formativo a tempo parziale, onde evitare di andare fuori corso. È possibile ottenere il riconoscimento di crediti formativi per chi è in possesso di specifici titoli già acquisiti. Le iscrizioni per l’anno accademico 2021/2022 partono l’1 febbraio 2022 e scadono il 31 marzo 2022".