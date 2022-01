Dad, Serluca: confronto costante tra comune, Asl e scuole L'assessore all'Istruzione: “In commissione istruzione discussa la norma e le iniziative attivate"

“La principale attenzione riguarda proprio le scuole. In commissione abbiamo discusso anche della normativa che riguarda questo settore, con i dirigenti scolastici abbiamo un confronto continuo, ma ognuno secondo la propria competenza: l'Asl per il monitoraggio dei positivi nelle singole classi e i dirigenti scolastici per le misure da applicare quando nelle classi ci sono due o più positivi". Maria Carmela Serluca, assessore con delega all'Istruzione, all'indomani della riunione in commissione consiliare illustra l'attività messa in campo per garantire la prosecuzione delle lezioni nei plessi scolastici cittadini: “In commissione abbiamo discusso anche degli interventi fatti dal comune per le scuole e proseguiamo con un confronto continuo rispetto a questo settore”.

E dunque, l'attenzione resta alta ma in alcuni casi così come rappresentato “dai dirigenti anche quando non ci sono le condizioni per mettere una classe in Dad c'è chi tende a non portare i bambini a scuola”. L'assessore, pertanto, ribadisce l'attenzione al “rispetto delle misure di prevenzione, che sono garantite, ma - sottolinea Serluca - il dirigente non può andare oltre quello che prevede la norma. L'obiettivo resta garantire la sicurezza di studenti e insegnanti”.

Intanto nel corso della riunione con la commissione Istruzione al comune di Benevento si “è discusso di tutto ciò che è stato fatto e del rapporto con gli istituti scolastici, ma - aggiunge infine l'assessore all'Istruzione - resto a disposizione per affrontare eventuali problematiche”.