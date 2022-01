Covid. Curca dei contagi in calo rispetto al giorno precedente Il dato dei nuovi casi sotto la soglia delle quattrocento unità

Scende sotto la soglia delle 400 unità il dato dei nuovi casi di positività al covid rilevati nel Sannio. E la curva dei contagi anche oggi sembra in lieve flessione rispetto al giorno precedente con 379 positivi segnalati nelle ultime 24 ore a fronte dei 415 nuovi casi registrati ieri.

E dunque, si tratta di quasi quaranta casi in meno nelle ultime ventiquattro ore. Un dato che come si ricorderà va ad aggiungersi alle quattromila guarigioni registrate la scorsa settimana sul territorio provinciale, così come emerso al termine del consueto confronto settimanale con i vertici dell'azienda sanitaria locale. Mentre prosegue la campagna di immunizzazione secondo il calendario predisposto dall'Asl di Benevento.