Covid, al San Pio sette dimissioni ma anche sei nuovi ricoveri Sono 395 i nuovi positivi ma nessun decesso registrato nelle ultime 24 ore

E' di 63 il numero totale dei pazienti covid nei reparti del San Pio di Benevento nonostante le sette dimissioni avvenute ieri mattina. Questo perchè nelle ultime ore ci sono comunque stati ben sei nuovi ricoveri. Unico dato positivo è invece quello relativo ai decessi. Oggi infatti non si sono registrate vittime nel padiglione Santa Teresa che ospita i 103 posti letto disponibili per la cura del coronavirus nel Sannio.

Restano cinque le persone in condizioni gravi in Terapia intensiva, mentre aumentano i neonati positivi (3) ricoverati nella terapia intensiva a loro dedicata. Dieci sono invece le persone in Terapia sub intensiva di pneumologia; nove in Malattie infettive e trentasei in Medicina interna, per un totale di 63 pazienti. Sale quindi a 945 il numero delle persone guarite e dimesse dall'ospedale di via Pacevecchia. Sul fronte dei nuovi contagiati oggi sono 395 i nuovi positivi censiti.