Vaccini ai bimbi, la campagna fa tappa alla Bosco Lucarelli Domenica mattina dedicata alla vaccinazione dei più piccoli presso l'Istituto comprensivo

C'era chi doveva ricevere la seconda dose e chi per la prima volta ha effettuato la vaccinazione anticovid. Per tutti l'immancabile attestato di coraggio che, a vederli entrare senza un cenno di timore e rispettando tutte le disposizioni del personale scolastico e dell'Asl, sembra più che mai meritato. Si è svolta così la nuova giornata dedicata alle vaccinazioni della fascia pediatrica a Benevento. La campagna 'Io mi vaccino a scuola' questa mattina a partire dalle ore 9 ha fatto tappa all'Istituto comprensivo Bosco Lucarelli in piazzale Catullo.

Soddisfatta la dirigente scolastica, Silvia Vinciguerra, per l'andamento della giornata e per la buona riuscita dell'iniziativa: “E' andata bene, ci siamo organizzati acquisendo prima la disponibilità dei genitori e questa mattina abbiamo dato la possibilità a tutti di potersi vaccinare allargando questa possibilità a genitori e bimbi anche di altre scuole”.

Iniziativa che sembra aver conquistato anche i genitori che sono apparsi “contenti di questa opportunità offerta della scuola”.

E dunque, un ulteriore incentivo alla campagna di immunizzazione che si spera possa incidere anche sull'andamento nell'anno scolastico che continua in presenza. “Io sono per le lezioni in presenza perché i bambini hanno necessità di un contatto continuo con i compagni di classe e con gli insegnanti”, ha commentato per l'occasione la dirigente dell'Istituto comprensivo ribadendo l'importanza di “rispettare tutte le misure affinché si possa finalmente uscire da questa situazione pandemica”.