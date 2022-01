Covid, perde la vita una donna di Apice E a Durazzano scuole chiuse per l'aumento dei casi

Nel Sannio ancora un decesso di una persona positiva al Covid19. E' quanto comunica il Comune di Apice che, sul profilo facebook dell'ente dettaglia: un'altra concittadina è stata sottratta alla nostra comunità dalla malattia Covid19" prima di rivolgere le condoglianze alla famiglia.

Si tratta di una donna di 86 anni. Comincia male, dunque, nel Sannio la nuova settimana dopo quella appena trascorsa davveo durissima con ben nove decessi all'ospedale San Pio di Benevento.

Intanto per l'aumento dei contagi a Durazzano stop alle attività didattiche in presenza. Il Sindaco Alessandro Crisci ha firmato l’ordinanza n. 6 del 30 Gennaio 2022, con la quale dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutti gli istituti d’istruzione pubblici e privati, di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale fino a sabato 5 Febbraio 2022.

L’ordinanza è stata firmata dopo il Consiglio Comunale d’urgenza tenutosi ieri sera ed aver rilevato negli ultimi giorni sul territorio comunale, un costante e significativo aumento del numero dei casi di positività al virus (anche tra la popolazione scolastica che rappresenta il 28,57 % degli attuali positivi ) e che, per alcuni alunni è stata disposta, in via precauzionale, la quarantena domiciliare unitamente al proprio nucleo familiare.