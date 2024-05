Museo del Sannio: via libera alla valorizzazione Intesa tra Ministero della Cultura, la Regione Campania, la Provincia ed il Comune di Benevento

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, con un proprio atto deliberativo, ha dato il via libera all’Accordo tra il Ministero della Cultura, la Regione Campania, la Provincia ed il Comune di Benevento per la fruizione e valorizzazione del Museo del Sannio.

L’intesa, che per la Provincia è stata curata dal Dirigente Nicola Boccalone e dal Responsabile Alfonso Pacilio, prende atto della sinergia istituzionale da tempo avviata tra Ministero, Regione e gli Enti locali sanniti. La finalità è quella di favorire la conoscenza e la fruizione dello straordinario patrimonio culturale beneventano creando un adeguato valore pubblico al polo museale cui fanno capo le seguenti strutture: il Museo del Sannio presso il complesso abbaziale di Santa Sofia e il Palazzo Casiello; il chiostro di Santa Sofia; la sezione egizia e la

sezione di arte contemporanea presso il Museo Arcos; il Museo dell’Arco di Traiano presso Sant’Ilario a Port’Aurea.

La collaborazione tra i Soggetti istituzionali mira a promuovere, tutelare e valorizzare il riconosciuto a livello nazionale con iniziative mirate e condivise.

“Uno dei punti più rilevanti del programma di lavoro della Presidenza della Provincia”, ha dichiarato il Lombardi, “è quello di proporre all’attenzione nazionale la straordinaria risorsa dei beni culturali sanniti. Esaltando la Rete Museale della Provincia di Benevento, che si fonda su una pluralità di siti in tutto il Sannio, puntiamo sul suo

naturale centro propulsore che è il Museo del Sannio. Questo Accordo con il Ministero, Regione e Comune rientra e nello stesso tempo sostiene la strategia che stiamo sviluppando: tra gli obiettivi qualificanti di primario interesse su cui siamo impegnati è la Fondazione del Museo Egizio d’intesa con lo stesso Sindaco di Benevento Mastella, e con il convinto apporto del Ministro Sangiuliano e del Presidente De Luca e con la stessa Fondazione del Museo Egizio di Torino”.