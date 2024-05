Piazza Pacca: Verducci (Pd) interroga Sangiuliano Dopo il sopralluogo dei mesi scorsi

Il senatore PD Francesco Verducci, che come si ricorderà è stato a Benevento nello scorso mese di Aprile, ha depositato, come primo firmatario, un'interrogazione indirizzata al Ministro Sangiuliano sulla vicenda di Piazza Cardinal Pacca.

Verducci era stato invitato dalla Segreteria Provinciale e Cittadina del PD Sannio nonché dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Benevento perché potesse verificare in loco quanto realizzato in Piazza Cardinal Pacca. In tal senso ha interrogato il ministro, ricostruendo la vicenda, dalla scoperta dei reperti al parere favorevole della Soprintendenza all'infopoint, all'interramento, denunciando l'incomprensibilità della scelta dell'amministrazione comunale e chiedendo al ministro alla Cultura, Sangiuliano, se intenda disporre accertamenti e misure per garantire la tutela di quei preziosi beni interrati.

Al senatore Verducci, dunque, va un sentito ringraziamento da parte di tutto il PD Sannita per aver accettato l'invito a verificare personalmente lo scempio messo in atto in piazza Paccaed essersi fatto immediatamente portavoce delle nostre istanze, portandole in Parlamento con una specifica interrogazione offendo, al contempo, un modello di cooperazione politica multilivello volta a tutelare e dar voce al territorio.