Asia: percettori Reddito di cittadinanza, ecco le zone dove saranno impiegati Coinvolte diverse aree della città: dai giardini all'area circostante l'Arco di Traiano

“Percettori Reddito di cittadinanza, ecco le zone dove saranno impiegati questa settimana”. A comunicarlo l'Asia di Benevento, l'azienda che si occupa del servizio di raccolta differenziata in città che in merito precisa: “I percettori del reddito di cittadinanza che collaborano con l'azienda attraverso i Puc, i progetti utili alla collettività portati avanti grazie ad un progetto realizzato con la collaborazione dell'amministrazione comunale, saranno impegnati questa settimana per la pulizia delle seguenti zone: i giardini Piccinato, l'area circostante l'Arco di Traiano, l'area dei giardini adiacenti la sede provinciale di piazzale Carducci, la zona dei giardini di via De Caro, i giardini in viale Aldo Moro, l'area verde di Via Flora/via Sala, i giardini di via di Tocco fino all'area verde del terminal bus, la zona della Spina Verde al rione Libertà dove è stata collocata la nuova sede dell'Arpac”.