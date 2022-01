Completamento Fondo Valle Vitulanese, il focus alla Rocca La conferenza di servizi

Completamento della strada a scorrimento veloce denominata “Fondo Valle Vitulanese”, nel pomeriggio la riunione alla Rocca dei Rettori presieduta dal presidente facente funzioni della Provincia, Nino Lombardi. L’incontro fa seguito ad una serie di “briefing” dei mesi scorsi con la Regione Campania sul tema specifico.

"Per il programma costruttivo dell’opera - viene precisato dall'Ente provinciale - finanziata dal Cipe con una dotazione di 45,5 milioni di euro, al termine del confronto odierno Lombardi ha preso atto della comunicazione del Dirigente del Settore Tecnico della Provincia, Angelo Carmine Giordano, dell’avvenuta conclusione della Conferenza dei Servizi appositamente convocata sul programma denominato precisamente: “Delibera Cipe n.54/2016-PO Infrastrutture FSC 2014/2020. Intervento: Lavori di completamento funzionale dell'arteria Fondovalle Vitulanese in direzione Valle Caudina SS 7 Appia - III lotto (ex IV Lotto) e bretella di collegamento alla SS 7 Appia -1° stralcio esecutivo”.

La conferenza di servizio, cui hanno partecipato tutti gli Enti interessati e le Associazioni ambientaliste, compresi i comuni sul cui territorio ricadrà l’arteria, si è conclusa con "l’approvazione del progetto dell’opera pubblica in esame, ovvero con il consenso reso da tutti i Comuni interessati, fatta eccezione del Comune di Vitulano".

Il provvedimento è stato quindi pubblicato all’Albo Pretorio on line della Provincia.

Ed ancora, al termine dell'incontro viene precisato: "Il Presidente facente funzioni, nel sottolineare che sono state rispettate, nei tempi previsti, tutte le procedure di legge in materia, ha anche rimarcato come la Provincia abbia ottemperato a tutti i propri obblighi finalizzati ad ottenere due fondamentali risultati per il rilancio dell’economia e della società dell’intero Sannio: superare le condizioni di isolamento della vallata vitulanese e 2) non perdere le ingenti risorse finanziarie destinate al territorio. Lombardi ha anche voluto ribadire la propria disponibilità, sul tema specifico, al confronto con i tecnici e con le Amministrazioni interessate".