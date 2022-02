L'11 febbraio la XXX Giornata del Malato a Benevento Presso la parrocchia San Modesto. «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso»

Venerdì 11 febbraio alle 18:30 presso la parrocchia di San Modesto in Benevento, si celebrerà, a livello diocesano, la XXX Giornata mondiale del malato dal titolo «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso».(Lc 6,36). Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità. La Santa Messa sarà celebrata dall'arcivescovo Felice Accrocca.

La Giornata Mondiale del Malato compie 30 anni ed il versetto lucano scelto per illuminarne il senso ed il significato ben esprime l’intenzione originaria di questo evento ecclesiale, voluto da San Giovanni Paolo II come «occasione per crescere nell’atteggiamento di ascolto, di riflessione e di impegno fattivo di fronte al grande mistero del dolore e della malattia». L’esortazione di Cristo, cosi come riportata dal terzo evangelista, crea infatti una relazione concreta e operosa fra lo sperimentarsi destinatari della misericordia divina ed il divenire protagonisti di uno sguardo di misericordia rivolto al fratello.