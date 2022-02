Covid, al San Pio undici nuovi ricoveri Non si registrano decessi ma sale a 66 il numero dei pazienti nonostante le 6 dimissioni

Undici nuovi accessi nei reparti covid. È boom di ricoveri all'ospedale San Pio di Benevento dove se, nelle ultime ore per fortuna non si segnalano decessi, purtroppo continuano a crescere i pazienti positivi al covid che hanno necessità delle cure ospedaliere.

Il bollettino dell'emergenza registra anche sei dimissioni ma sale a 66 il numero dei ricoverati, a fronte dei 61 di ieri, presso il padiglione Santa Teresa della Croce del nosocomio sannita.

Dei 66 ricoverati ci sono 44 sanniti, 22 pazienti provenienti da altre province.

Cinque i pazienti ricoverati in terapia intensiva; uno in terapia intensiva neonatale covid; 8 hanno necessità delle attenzioni del reparto di pneumologia /terapia sub intensiva, 14 sono nel reparto di malattie infettive, 36 in quello di medicina interna. Mentre due persone si trovano nel reparto dedicato all'emergenza al pronto soccorso.