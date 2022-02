Covid. Ancora un decesso al San Pio di Benevento Altri quattro i ricoveri in ospedale, ma ci sono anche sei nuove dimissioni

Ancora un decesso nei reparti covid del San Pio di Benevento. Non ce l'ha fatta un 74enne di San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza, ricoverato presso il nosocomio sannita. E nelle ultime ventiquattro ore si registrano altri quattro ricoveri nei reparti dedicata all'emergenza coronavirus.

Ma ci sono anche sei nuove dimissioni (si tratta di tre sanniti e tre cittadini residenti in altre province) e cala il dato dei ricoveri che oggi sono 63 (ieri erano 66).

Si tratta di 43 cittadini sanniti positivi al virus che hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere e 20 residenti in altre province ma ricoverati presso l'azienda ospedaliera di Benevento. Sono quattro i pazienti che necessitano delle cure dell'unità di terapia intensiva, uno in terapia intensiva neonatale covid dedicata, dieci in pneumologia sub-intensiva, quindici a malattie infettive e trentuno i ricoveri nel reparto di medicina interna. Mentre due pazienti sono attualmente ospitati nell'area isolamento covid allestita nei pressi del pronto soccorso.