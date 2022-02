Covid. Contagi in calo nel Sannio, ma aumentano classi in Dad: ora sono 200 Asl, Volpe: “Incidenza all'1,50 per cento. Per vaccini pronti di nuovo ad Open day"

“Contagi in calo nel Sannio, ma aumentano le classi in Dad”. Il direttore dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe, al termine del consueto confronto settimanale in Prefettura sull'emergenza covid illustra i dati della pandemia nel Sannio e le iniziative per la campagna vaccinale.

“Nell'ultima settimana abbiamo avuto 2700 nuovi positivi, ma abbiamo un incidenza dell'1,50 per cento: un dato questo rassicurante e un aumento sensibile dei guariti. E questo fa in modo che siamo vicini al momento del picco e quindi speriamo poi in una discesa veloce”, spiega il numero uno dell'azienda sanitaria di via Oderisio che però conferma: “Aumentano sì le classi in Dad perché al momento sono circa 200, adesso attendiamo il nuovo Dpcm in modo da poter fare una riunione con tutte le scuole del territorio e definire percorsi nuovi”.

Intanto i dati consentono di parlare di “una situazione che nel Sannio va leggermente migliorando”.

Ma come detto l'attenzione resta alta sul fronte delle scuole, mentre si lavora contestualmente alla campagna di immunizzazione che in questa fase si punta ad estendere soprattutto alla fascia 5-11 anni.

“Noi continuiamo ad avere tutti i centri aperti”, assicura Volpe che però annuncia la possibilità dalla prossima settimana di tornare “alla formula dell'Open day essendo diminuito il numero degli utenti”.

E proprio sul fronte delle vaccinazioni per i più piccoli il direttore dell'Asl precisa: “C'è stato un rallentamento dovuto proprio alla riapertura delle scuole, ma continuiamo a tenere aperto in modo particolare l'hub di Ponte Valentino disponibile il sabato per cercare di sfruttare quella giornata anche per i genitori in modo tale da cercare di aumentare ancora di più il dato delle vaccinazioni”.

Attenzione, infine, rivolta alla sicurezza e al rispetto delle misure vigenti per “cercare di avere un controllo su tutto il territorio”.