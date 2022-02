Associazione diabetici, si inaugura la nuova sede Obiettivo: rilancio sul territorio delle attività di prevenzione legate alla malattia del diabete

Sarà il sindaco del capoluogo sannita, Clemente Mastella, a tagliare il nastro in occasione della inaugurazione dei nuovi locali della sede dell’ AsDIM (Associazione Diabetici Italia Meridionale) “Al di qua del Faro”, ubicata alla contrada San Chirico - plesso DG Garden – di Benevento. Ad annunciarlo è il presidente dell’Associazione, Annio Rossi. Alla cerimonia di inaugurazione, in programma per lunedì prossimo 7 febbraio (ore 10,30), interverranno, tra gli altri, anche la senatrice Sandra Lonardo, il consigliere regionale Gino Abbate, il Presidente facente funzione della Provincia di Benevento Nino Lombardi, e il Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera “San Pio” di Benevento Mario Ferrante.

“La nostra Associazione – dice Rossi - intende realizzare un progetto di rilancio sul territorio delle attività di prevenzione legate alla malattia del Diabete. Nonostante il momento particolarmente complesso, la AsDIM dopo circa quattro anni di attività e con il supporto delle Istituzioni, del Volontariato e di luminari della Medicina ha ampliato la sua rete di associati sul territorio fornendo loro, a titolo gratuito, assistenza, screening e consulenze mediche specialistiche. In virtù di questo l’Associazione ha ampliato la propria sede all’interno della quale sono stati allestiti anche studi medici”.