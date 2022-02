FOTO| Nel Sannio 2000 casi covid a settimana e studenti ammassati sui bus Le immagini che arrivano delle corse in orario scolastico: ragazzi uno sull'altro

La foto è eloquente: in un autobus di Benevento, in orario scolastico, i ragazzi sono ammassati uno sull'altro. In una fase in cui la provincia di Benevento viaggia ancora a 350 casi al giorno, circa 1000 a settimana per 100mila abitanti, non è certo l'ideale.

Naturalmente non è colpa dei ragazzi: a casa devono tornarci, a scuola devono andarci.

Dai sindacati ieri è stata chiamata in causa l'azienda Trotta, per discutere del controllo dei green pass e studiare misure alternative, ma è chiaro che in una fase in cui sono stati tagliati i servizi aggiuntivi a livello regionale a livello locale si può far poco. E' così a Benvento: è così pressoché ovunque.

Resta la fotografia di una pandemia ancora oggi affrontata, dopo più di due anni, in maniera non convincente: da un lato sprecando risorse spaccando il capello a 4 (vedi banchi a rotelle), dall'altro lasciando ragazzini ammassati sui bus.