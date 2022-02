C'è Benevento - Parma. Stop alle 10 al mercato di Santa Colomba Ordinanza del Comune per lo svolgimento della partita

Domani, 5 febbraio, essendo in programma alle ore 14 l’incontro di calcio Benevento – Parma presso lo stadio Ciro Vigorito, si rende necessario avere la piena disponibilità dell’area retrostante lo stadio sin dalle ore 10:30 per ragioni di enorme rilevanza, sia sotto l’aspetto dell’ordine pubblico e della sicurezza che per ragioni di ordine igienico-sanitario (operazioni di pulizia).

Pertanto, è stata emessa un’ordinanza di sospensione alle ore 10 delle operazioni di vendita del mercato di Santa Colomba con conseguente obbligo per gli operatori commerciali di lasciare liberi da merce, attrezzature e veicoli i posteggi assegnati entro e non oltre le ore 10:30.

In ottemperanza alla suddetta ordinanza, oltre le ore 11 sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge per ciascuna violazione accertata con la conseguente rimozione coatta delle merci, attrezzature e veicoli ancora giacenti con spese a carico del trasgressore.