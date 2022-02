Covid, ancora due decessi all'ospedale San Pio Hanno perso la vita un 88enne di Cusano Mutri e un 60enne di S. Martino Valle Caudina

Ancora due decessi all'ospedale San Pio di Benevento dove nelle ultime ore hanno perso la vita due persone.

Si tratta di due uomini: un 88enne di Cusani Mutri e un 60enne di San Martino Valle Caudina.

Ora i pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 400 su complessivi n. 1717 trattati (sospetti n. 223 e accertati n. 1494).

Il bollettino dell'ospedale registra anche una dimissione e purtroppo due nuovi ricoveri per pazienti positivi al covid che hanno necessità delle cure ospedaliere.

Sono 62 i ricoverati presso il padiglione Santa Teresa della Croce del nosocomio sannita.

Dei 62 ricoverati ci sono 40 sanniti, 22 pazienti provenienti da altre province.

Tre i pazienti ricoverati in terapia intensiva; uno in terapia intensiva neonatale covid; 10 hanno necessità delle attenzioni del reparto di pneumologia /terapia sub intensiva, 16 sono nel reparto di malattie infettive, 31 in quello di medicina interna. Mentre una persona si trova nel reparto dedicato all'emergenza al pronto soccorso.