Covid, 296 casi nel Sannio. Scuole: chiarimenti ipotesi rientro senza tampone Scendono i nuovi positivi ma didattica ancora difficile

Scendono per fortuna i nuovi casi positivi al covid19 registrati dal quotidiano report della protezione civile. Nelle ultime ore sono 296 i nuovi infetti, ma restano alti i casi nelle scuole con ben 200 classi in dad nel Sannio.

Dal Liceo Scientifico Rummo la dirigente Annamaria Morante fa il punto: “A gennaio – ha spiegato la preside - abbiamo riaperto la scuola in condizioni problematiche: con circa cinque docenti e personale Ata e circa ottanta alunni positivi. Numeri che si sono gradualmente ridimensionati e attualmente il dato di alunni positivi si aggira sulle trenta unità. Ad oggi abbiamo soltanto sei classi in dad. Siamo in attesa dell’entrata in vigore del nuovo decreto, in quanto da lunedì i ragazzi potrebbero rientrare in classe anche senza il tampone di verifica, ma attendiamo chiarimenti dall’Asl”.