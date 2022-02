Vaccinazioni Covid. Da martedì 8, open day in tutti gli hub senza prenotazione Ecco il calendario e gli orari nel Sannio. Volpe: "Ai pochi indecisi rimasti dico: vaccino è sicuro"

Cambia nel Sannio la procedura per effettuare la vaccinazione contro il Covid 19. Grazie alle alte percentuali ottenute in provincia di Benevento, l'Asl ha deciso di rimodulare tutti gli hub vaccinali ed ha stilato un nuovo calendario. Le novità da martedì prossimo, dunque, sono rappresentate che ci si potrà recare agli orari e ai giorni di seguito riportati nei centri vaccinali senza prenotazione.

“Nell’ultima settimana abbiamo raggiunto elevate percentuali di copertura vaccinale contro il Covid - spiega il direttore generale dell’ASL sannita, Gennaro Volpe - si pensi, ad esempio, che per il target d’età 5 - 11 nella nostra provincia abbiamo superato il 50% della popolazione vaccinata, a fronte del dato nazionale pari al 33%, mentre il 93% del totale della popolazione vaccinabile ha ricevuto la prima dose di vaccino. Inoltre, in considerazione della naturale riduzione del numero delle persone che si prenotano in piattaforma, nonché della tendenza dell’ultimo periodo, di utenti che richiedono il vaccino senza preventiva prenotazione - continua Volpe - abbiamo programmato da martedì 8 febbraio l’apertura con formula open day di tutti i nostri centri dislocati sul territorio.

Nonostante l’ottima risposta dei cittadini - conclude il DG - voglio fare un ulteriore appello ai pochi ancora indecisi; non bisogna esitare! il vaccino è sicuro ed è l’unica via per uscire definitivamente dalla pandemia e dalla crisi sociale da essa causata”.

Di seguito i centri vaccinali dell’ASL, tutti accessibili senza preventiva prenotazione, nei giorni indicati



Benevento ex caserma Pepicelli:

da Lunedì a Sabato h 9,00-13,00



Montesarchio:

Mercoledì, Venerdì h 14,00-18,00



San Giorgio del Sannio:

Da lunedì a giovedì h 9,00 - 13,00



Sant’Agata dei goti:

Da Lunedì a Venerdì ore 8,00 - 12,00



Morcone:

Lunedì, giovedì h 9.00-13.00

Venerdì h 14,00-18,00



San Marco dei Cavoti:

Mercoledì h 14.00-18.00



San Bartolomeo:

Martedì h 15.00-18,00



Telese Terme:

Martedì h 14,00-17,30



Cerreto Sannita:

Martedì, sabato h 8,00 - 12,00





VACCINAZIONI PEDIATRICHE

Benevento

Consultorio via Matarazzo

martedi h. 14,00-19,00;



Hub Ponte Valentino

Giovedì, venerdì, sabato h. 9,00-14,00



Montesarchio

Lun h 14,00-18,00



San Giorgio del Sannio

Venerdì h. 9,00-13,00



Morcone:

Mercoledì h 15,00-18,00



San Bartolomeo:

Mercoledì h 15,00-18,00



Cerreto Sannita:

Mercoledì h 8,00 - 12,00