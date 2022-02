Covid, al San Pio di Benevento muore 58enne di Santa Maria Capua Vetere Tre le persone dimesse ma ancora nuovi ricoveri. Sale a 401 il numero delle vittime

Un uomo di 58 anni, di Santa Maria Capua Vetere, ricoverato in terapia intensiva Covid del San Pio di Benevento, è purtroppo la 401esima vittima registrata nei reparti dedicati alla cura del coronavirus dell'ospedale sannita. Ancora decessi, dunque, nel padiglione Santa Teresa. Scende a uno il numero di pazienti ancora in terapia intensiva. Oltre alla persona deceduta, infatti, un altro degente è invece migliorato e per questo trasferito in terapia sub intensiva di Pneumologia che attualmente ospita quindi 11 persone. Resta una la culla occupata in terapia intensiva neonatale. 16, invece, i pazienti in Malattie infettive e 31 in Medicina interna Covid. Due le persone, infine, trattenute nell'area dedicata adiacente il pronto soccorso in attesa dell'esito del tampone definitivo. Sono quattro, purtroppo, i nuovi ricoveri che sostanzialmente fanno restare fermo a 62 il numero totale dei degenti nonostante le 3 dimissioni registrate nelle ultime 24 ore.

PEr quanto riguarda il paziente proveniente da un'altra provincia, segnalato nel bollettino di ieri nell'area Isolamento Covid del pronto soccorso, dopo la verifica della negatività, è stato ricoverato in reparto ordinario di degenza.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano quindi a 401 su complessivi 1.722 trattati (sospetti n. 224 e accertati n. 1.498) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti salgono a 969.