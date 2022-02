Interruzione idrica per lavori di manutenzione straordinaria La comunicazione della Gesesa: martedì l'intervento, ecco le strade interessate

"A causa di lavori sulla rete idrica in via Generale Marone, martedì 8 febbraio, saremo costretti a sospendere l’erogazione idrica dalle ore 14 alle ore 16". La comunicazione della Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idrico che nell'annunciare la necessità di effettuare lavori straordinari sulla rete precisa le zone interessate dall'interruzione del servizio.

In particolare, si tratta di Via Generale Alfredo Marone dal civ. 1 al civ. 29, Via Luca D’Aosta dal civ. 2 al civ.12, Via Girolamo Vitelli dal civ. 3 al civ. 27, Via Cavour dal civ. 1 al civ. 8. L'azienda ricorda inoltre he per segnalare Emergenze e Guasti, è sempre attivo il numero verde.