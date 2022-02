Incidente 372 Telesina, Bonelli: immobilismo imbarazzante Il comitato che si batte per una maggiore sicurezza: solo proclami, ma non si muove nulla

Sono indignati e dispiaciuti per l'ennesima tragedia sulla strada killer del Sannio. “E' una situazione che denunciamo da anni e sarebbe davvero ora di intervenire” commenta Giovanni Bonelli, del Comitato SoS 372 Benevento-Caianello, dopo l'ennesimo incidente stradale sulla Telesina.

Lo scontro, avvenuto ieri sera intorno alle 19, è costato la vita ad un uomo di 57 anni di Mirabella Eclano, mentre sono gravemente ferite altre due persone.

“Resta una strada pericolosissima” incalza il rappresentante del comitato che, ormai da anni, si batte per ottenere maggiore sicurezza sulla 372.

Una strada maledetta sulla quale gli incidenti si susseguono uno dopo l'altro. Eppure ai "proclami" non seguono i fatti.

Denuncia "l'immobilismo imbarazzante di chi dovrebbe intervenire. Avevamo sollecitato – aggiunge Bonelli – almeno per il rifacimento del manto stradale nella zona più pericolosa, da Benevento a San Lorenzello, ma tutto è caduto nel vuoto. Non si è mosso nulla, è una situazione imbarazzante”.