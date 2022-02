Covid. Al San Pio nove ricoveri in 24 ore Si registrano anche quattro nuove dimissioni

Torna a salire il dato dei ricoveri nei reparti Covid del San Pio di Benevento. Altri nove i cittadini che hanno dovuto far ricorso alle cura ospedaliere, ma si registrano anche quattro dimissioni (si tratta di due sanità e due residenti in altre province). E passa da 62 a 67 il numero dei posti letto occupati nell’area dell’ospedale dedicati all’emergenza coronavirus.

Un solo ricovero in terapia intensiva (dato che resta invariato rispetto al giorno precedente), due in terapia intensiva neonatale, mentre sono dodici i pazienti che necessitano delle cure di pneumologia sub-intensiva, diciassette sono in degenza nel reparto di malattie infettive e trentacinque a medicina interna.