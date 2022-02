Telesina killer, Mastella: ci sarà un'interrogazione parlamentare Così il sindaco dopo l'ennesimo incidente lungo la 372, costato la vita a due persone

La pericolosità della SS372 Telesina all'attenzione del parlamento. La senatrice Sandra Lonardo presenterà un'interrogazione dopo l'ennesimo incidente costato la vita a due persone. Lo spiega il sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha annunciato un'ulteriore sensibilizzazione all'Anas. “E' assurdo. Continuano a morire persone. Il manto stradale è indecente. In attesa del raddoppio è necessario almeno l'essenziale, altrimenti presenterò una denuncia. L'interrogazione riguarderà anche gli autovelox che non devono essere usati per far cassa dai comuni, creando a volte più problemi agli automobilisti. Non conosco la dinamica dell'ultimo incidente ma è una situazione che va rivista”.