La transizione ecologica al centro della IV edizione del Premio Assteas Un invito a riflettere sul comportamento del singolo e sulla necessaria tutela dell’ambiente

La transizione ecologica al centro della nuova edizione del Premio Internazionale Assteas. Il presidente, Maurizio Caso Panza, comunica che sono "aperte le iscrizioni alla VI edizione del premio internazionale Assteas per la ceramica e le arti plastiche. Il premio - viene evidenziato in una nota - è molto atteso ed è diventato un riferimento per gli artisti, affermati ed emergenti, che operano nel mondo della ceramica e delle arti plastiche in generale. Indubbiamente il nome di Assteas, uno dei più grandi ceramisti che la storia riconosca, rende ancora di più valide e qualificate le espressioni in concorso con artisti sia nazionali che internazionali. Anche in questa edizione il premio verrà svolto in collaborazione con l’Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro il cui Presidente Costantino Caturano ha delineato il tema della manifestazione, con il Comune di Montesarchio con l’Assessore Morena Cecere ed il Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino, il cui direttore è Vincenzo Zuccaro".

E come detto, quest’anno il tema dell'iniziativa sarà la “transizione ecologica” ed "è lasciato ad ogni artista

la dimensione e la dinamica espressiva al fine di consentire anche ardite opere. Il premio, vuole invitare attraverso la tematica richiesta, ad una grande riflessione sul comportamento del singolo e sulla necessaria tutela dell’ambiente in una mirata quanto importante e

non più procrastinabile transizione ecologica. L’artista nelle sue espressioni è libero di realizzare le opere nelle dimensioni che ritiene in quanto non esistono limiti. La selezione avverrà da parte dal direttivo Xarte mentre per decretare le opere vincitrici ci si affiderà alla giuria tecnica ed alla giuria popolare".