Lotta al diabete, l'AsDIM inaugura nuovi spazi Questa mattina taglio del nastro presso la struttura di Benevento

“Nel periodo più intenso della pandemia abbiamo effettuato più di 1250 screening completamente gratuiti”. Annio Rossi evidenzia come il covid non sia riuscito a fermare le attività dell'associazione che presiede: è l'AsDIM (Associazione Diabetici Italia Meridionale) “Al di quà del Faro” che questa mattina, a Benevento, ha inaugurato nuovi spazi, due studi medici, che permetteranno di migliorare la missione della lotta al diabete. Una malattia subdola e terribile che con la diagnosi precoce può però essere efficacemente tenuta sotto controllo.

E purtroppo il covid ha rallentato la prevenzione, soprattutto nelle strutture pubbliche concentrate nella lotta alla pandemia, ma l'AsDIM è riuscita ad offrire un servizio gratuito importante.

“I rinnovati locali – ha aggiunto Annio Rossi - sono stati intitolati a chi ha fatto del volontariato una ragione di vita, il dottore Danilo De Girolamo”. Ha poi voluto ringraziare tutti i medici che collaborano con l'associazione in maniera gratuita e dunque volontaria. “In quest'anno abbiamo avuto modo di constatare la necessità di ampliare la nostra offerta, abbiamo avuto tante adesioni alla nostra associazione che è cresciuta tanto”.

Al momento inaugurale hanno partecipato anche il consigliere regionale Gino Abbate, il Presidente facente funzione della Provincia di Benevento Nino Lombardi.

Un'iniziativa essenziale ed esemplare secondo il sindaco Clemente Mastella che ha partecipato al taglio del nastro “Progetti davvero importanti soprattutto in momenti in cui gli ospedali sono ancora pressati dalla pandemia. Purtroppo, oltre al covid, ci sono ancora tante altre patologie e non devono essere trascurate. Vediamo – ha detto infine – la luce in fondo al tunnel ma ci sono ancora troppi morti”.

Infine un appello ad essere il più collaborativi possibile con quegli esercizi in cui sono richieste modalità di prevenzione, come il green pass.