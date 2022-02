Pensionato di Airola muore nei reparti Covid del San Pio Restano 67 i ricoveri nell'ospedale di Benevento. Quattro dimissioni e cinque nuovi ingressi

E' un 68enne di Airola l'ennesima vittima registrata nei reparti dedicati alla cura del Covid nell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Resta 67, nonostante le quattro dimissioni nelle ultime 24 ore e il letto che purtroppo si è liberato per il decesso, i posti occupati nell'ospedale Sannita. Cinque, quindi, i nuovi ricoveri. Quarantaquattro sono pazienti sanniti. In totale resta una persona ricoverata in Terapia intensiva. Due i posti occupati in terapia intensiva neonatale, 12 in sub intensiva presso il reparto di Pneumologia, 18 in malattie infettive e 33 in Medicina d'urgenza covid. Una persona, infine, è in attesa del tampone definitivo nell'area covid annessa al Pronto soccorso. I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 402 su complessivi 1.737 trattati (sospetti n. 224 e accertati n. 1513) dal mese di febbraio di due anni fa presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 977.