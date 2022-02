Covid, ancora due decessi al San Pio di Benevento Ora i pazieti positivi sono 67, 3 i nuovi ricoveri

Ancora due decessi all'ospedale San Pio di Benevento dove nelle ultime ore hanno perso la vita due persone, un sannita e una paziente proveniente da altra provincia.

Hanno perso la loro battaglia contro il virus un uomo di 90 anni di Torrecuso e una donna di Napoli di 98 anni.

Ora i pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 404 su complessivi n. 1741 trattati (sospetti n. 225 e accertati n. 1516).

Il bollettino dell'ospedale registra anche una dimissione e purtroppo tre nuovi ricoveri per pazienti positivi al covid che hanno necessità delle cure ospedaliere.

Sono 67 i ricoverati presso il padiglione Santa Teresa della Croce del nosocomio sannita (44 sanniti, 23 pazienti provenienti da altre province).

Un paziente è ricoverato in terapia intensiva; due in terapia intensiva neonatale covid; 12 hanno necessità delle attenzioni del reparto di pneumologia /terapia sub intensiva, 19 sono nel reparto di malattie infettive, 32 in quello di medicina interna. Mentre una persona si trova nel reparto dedicato all'emergenza al pronto soccorso.