Libera Benevento: appello ad investire per i beni confiscati Questa mattina brindisi dinanzi all’ex cementificio “Ciotta” di contrada Olivola

“Riportare al centro dell'attenzione il tema dei beni confiscati che non hanno solo un valore simbolico, ma sono una grande opportunità per i territori, e tema cruciale per una lotta credibile alle mafie”.

Così, Michele Martino, coordinatore di Libera Benevento, sintetizza il senso dell'iniziativa Brindiamo al Bene, in programma in Contrada Olivola, dinanzi a quello che era il cementificio “Ciotta”, oggi bene confiscato e considerato da Libera il “Cementificio delle idee e della speranza”, in virtù della parziale destinazione che avrà in futuro.

E' li che si sono riuniti attivisti, associazioni e istituzioni. Presente anche il Questore di Benevento, Giovanni Nunzio Trabunella.

“Una mattinata per augurare il bene al nostro territorio – aggiunge Martino – ma anche una tappa della campagna nazionale “Diamo linfa al Bene”, una grande mobilitazione nazionale per raccogliere firme e cartoline indirizzate al Governo”.

Si tratta di un’iniziativa per chiedere allo Stato di investire il 2% del Fondo Unico di Giustizia per la riqualificazione del patrimonio sottratto alle mafie e per sostenere i tanti progetti nati dal riutilizzo dei beni confiscati.