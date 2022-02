Consulta studenti e rappresentanti di istituto in assemblea per le iniziative Iniziative ed esami di stato al centro della riunione da remoto

Si è svolta questa mattina la quarta Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di Benevento del biennio 2021/23, per la prima volta con partecipazione estesa anche a tutti i rappresentanti di istituto delle singole scuole, con lo scopo di avvalorare la collaborazione che va innescata tra rappresentanti di consulta e di istituto per portare avanti progetti comuni, talvolta anche paralleli, ma sempre con il medesimo obiettivo, ovvero la degna rappresentanza della comunità scolastica.

Si è discussa l’organizzazione di vari progetti, tra i quali: un evento-conferenza sui temi della sessualità previsto per i giorni 16 e 17 marzo; la Giornata dell’Arte e della Creatività, con data da fissare nella prima metà del mese di maggio; la collaborazione tra la Cps e la Solot Compagnia Stabile di Benevento che avrà luogo presso la sede della compagnia teatrale i giorni 4 e 5 marzo.

"In questo senso - spiegano dall aCOnsulta degli Studenti -, la presenza di tutti i rappresentanti è stata di fondamentale importanza per garantire una comunicazione ottimale tra tutti gli istituti e allestire una vera e propria rete di contatti tramite i quali la preparazione degli eventi sopracitati sarà sicuramente non soltanto più semplice, ma soprattutto migliore sotto ogni aspetto.

Il dibattito si è poi focalizzato anche sul tema molto attuale, e molto discusso, delle modalità stabilite per gli Esami di Stato dell’anno scolastico 2021/22, nonché sulla questione, anch’essa controversa e spinosa, dell’edilizia scolastica e dei relativi problemi e, infine, sulla possibile organizzazione di una “Giornata Green” sulla scia della sempre più presente realtà sociale rappresentata dagli obiettivi dell’Agenda 2030".