Covid, nelle scuole corsi di recupero per i danni della dad La dirigente del Lucarelli di Benevento: "Innegabile calo nel profitto, ora necessario recuperare"

A pochi giorni dall'entrata in vigore (dall'inizio della settimana) le nuove regole anticovid per le scuole aiutano la ripresa che per le attività didattiche che resta comunque complicata.

“Cominciamo ad intravedere la luce in fondo al tunnel – conferma la dirigente dell'Istituto Tecnico industriale Lucarelli di Benevento, Maria Gabriella Fedele -. Si tratta di norme più leggere che evitano l'accavallamento delle misure didattiche con quelle sanitarie, perchè attraverso l'autocertificazione dei genitori i nostri studenti possono rientrare a scuola immediatamente dopo l'esito del tampone negativo”.

E poi fa il punto sulla situazione attuale “Il numero dei positivi è sceso davvero tanto. Dopo il picco registrato circa quindici giorni dopo il rientro dalla pausa delle festività, dunque a fine gennaio, quando abbiamo registrato il 10% di assenze per i contagi, ora siamo solo a poche unità e non abbiamo più classi in dad. Fino alla settimana scorsa ne avevamo due”.

Poi la guida dell'istituto scolastico di Viale San Lorenzo lancia l'allerta. Nonostante nell'anno scolastico in corso le lezioni si siano svolte in modo più fluido sono gravi le conseguenze determinate dalla pandemia sulla preparazione e sul rendimento dei ragazzi: “Registriamo un calo – dice la Fedele – nel rendimento e nel profitto dei nostri ragazzi. Un calo che è il risultato non di quest'anno ma degli ultimi due anni di quasi totale didattica a distanza. Le conseguenze ci impongono di correre ai ripari con corsi di recupero da dover realizzare in ampliamento, nell'orario pomeridiano, per recuperare quelle abilità, quelle conoscenze non acquisite, spesso impossibili da veicolare attraverso il mezzo digitale”.