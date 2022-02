Asia, lunedì la presentazione dei nuovi automezzi Andranno ad aggiungersi agli altri 16 inaugurati a novembre 2020

"Lunedì 14 febbraio, alle ore 13, nel piazzale situato davanti alla sede di via Ponticelli, saranno presentati i nuovi automezzi che entreranno a far parte della flotta aziendale". Ad annunciarlo l'Asia di Benevento, l'azienda che ci occupa della raccolta differenziata dei rifiuti in città.

"Si tratta di due porter e una spazzatrice - viene precisato in una nota - che andranno ad aggiungersi agli altri 16 inaugurati a novembre 2020 migliorando le performance della società in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico e di sicurezza degli addetti alla raccolta rifiuti. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa, l'amministratore unico Asia, Donato Madaro, ed i dirigenti aziendali".