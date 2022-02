Nuovo avviso pubblico per le iscrizioni al nido comunale A comunicarlo l'assessore Carmen Coppola

“E' in corso di pubblicazione il nuovo Avviso Pubblico per l’iscrizione all’annualità 2022/2023 al Nido di Infanzia “Mario Zerella” di Benevento in via Fratelli Rosselli, via Pacevecchia, gestito in concessione dalla Cooperativa Sociale 'Bartololongo'”. A comunicarlo l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Benevento, capofila Ambito Territoriale B1, Carmen Coppola.

Il Nido di Infanzia “Mario Zerella” resterà aperto per 11 mesi all’anno, da settembre a luglio, con la seguente apertura settimanale: dalle 8 alle 17 (full-time) e dalle 8 alle 13 part-time; il sabato resterà aperto dalle 8 alle 13.

“Per continuità didattica ed educativa – viene precisato dall'Ente capofila - 19 posti sono riservati ai bambini già frequentanti nel precedente anno educativo 2021/2022, per le nuove iscrizioni i posti disponibili sono 26. Saranno ammessi i bambini, che abbiano compiuto il terzo mese di età e non superato il terzo anno d’età, il cui nucleo familiare risulti residente in uno dei 5 comuni afferenti all’Ambito B1 (Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni e San Leucio del Sannio).

Per i residenti in altri comuni, sarà formulata una apposita graduatoria, che seguirà i medesimi criteri indicati nella griglia di valutazione sociale ed in quella di valutazione fiscale (reddito Isee), a cui sarà dato seguito, solo dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti nei Comuni afferenti l’Ambito B1. Le iscrizioni al Nido di Infanzia d’Ambito “Mario Zerella” per l’anno educativo 2022/2023 dovranno essere effettuate entro il 4 marzo 2022 utilizzando l’apposita modulistica”.