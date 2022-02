Maturità e Covid. Studenti bocciano proposta del ministero: è protesta FOTO - A Benevento i rappresentanti di istituto manifestano contro la doppia prova scritta

Protesta degli studenti che tra qualche mese dovranno affrontare l'esame di maturità. Questa mattina, dinanzi al Liceo Classico Pietro Giannone di Benevento si sono riuniti oltre cento studenti per richiamare l'attenzione e dire no alle proposte per la maturità 2022 avanzate dal ministero. Presenti i rappresentanti di tutti gli istituti e delegazioni delle quinte classi interessate alla modalità che tra qualche giorno il ministro Bianchi annuncerà. Tra le ipotesi fin qui avanzate, oltre al cambio del punteggio, una seconda prova d'esame predisposta a livello di istituto scolastico e non più dalle singole commissioni.

I maturandi chiedono quindi chiarezza e decisioni da prendere in considerazione del fatto che l'emergenza provocata dal Covid 19 è tutt'altro che finita. “Il ministro ad oggi ancora non ha deciso le modalità e non riusciamo a capire il perchè dopo due anni con didattica a singhiozzo tra Dad e Did, dovremmo affrontare un esame di stato quasi tradizionale” ha spiegato Alina Caruso, rappresentante degli studenti del Liceo Classico di Benevento. “Chiediamo invece – rimarca la liceale - un esame da affrontare con la massima serenità per poterci esprimere al meglio le competenze che abbiamo acquisti in questi anni, ma soprattutto vorremmo capire perchè ad oggi, dopo tutto questo tempo occupato e caratterizzato dall'emergenza sanitaria, che ha purtroppo causato anche un aumento importante della dispersione scolastica, dovremmo essere in grado di affrontare un esame quasi tradizionale. Chiediamo un esame caratterizzato dalla cosiddetta maxi prova orale con tutte le materie. Basta – ha concluso Caruso - con la corsa ai programmi da dover completare”.

E dall'atrio del Liceo bneneventano si sono poi susseguiti gli interventi degli altri rappresentanti di istituti.