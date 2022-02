"Eventi Mazziniani" anche a Benevento con l'Istituto Storico del Risorgimento Gli appuntamenti organizzati nelle scuole sannite

L’Istituto Storico del Risorgimento Italiano-Delegazione Sannita, in sinergia con l’Istituto Nazionale e gli altri Istituti della Campania, annuncia che anche Benevento sarà coinvolta negli “Eventi Mazziniani” . Le iniziative messe in campo dall’Istituto, si protrarranno fino a giugno 2023, per commemorare i 150 anni della morte di Giuseppe Mazzini, attraverso commemorazioni, convegni e approfondimenti.

In particolare, Benevento sarà al centro di un ciclo di eventi ispirati al patriota genovese che andranno a coinvolgere anche i giovanissimi, grazie la sottoscrizione di un protocollo tra l’Istituto Storico del Risorgimento, ed il IIS "Virgilio", che comprende sia il Liceo Artistico con sede a Benevento che il Liceo Classico, con sede a San Giorgio del Sannio, inoltre sono in corso analoghi accordi con il Liceo Classico "P. Giannone" di Benevento. Tale progetto, ha ricevuto nei giorni scorsi anche il patrocinio morale del Comune di Benevento, grazie alla sensibilità dell’assessore Antonella Tartaglia Polcini, dopo aver valutato la proposta dell’Istituto.

Il direttore Luigi Razzano, unitamente alla professoressa Angela Iacobucci, del Comitato Scientifico dell’Istituto, ha incontrato, nella seconda settimana di febbraio, i docenti e gli alunni del Liceo Artistico. In particolare, proficui sono stati i primi incontri con la classe 5C del suddetto Liceo, insieme ai docenti Biagio Maio, Veronica Russo e Lorella De Lucia. Gli studenti cureranno la grafica di tutto l’evento. In seguito ci saranno incontri con la classe 4° del Liceo Classico di San Giorgio , unitamente ai docenti Mariangela Conte, Evelyn Coviello.

Il professore Nicola Sguera curerà gli incontri con il Liceo Classico "P. Giannone" di Benevento. Il convegno di Studi su Mazzini, in cui saranno coinvolti studiosi Mazziniani, si terrà presso le sale di Unisannio e sarà coordinato dal Prof. Gaetano Pecora, Docente di Filosofia del Diritto.

Si ringraziano tutti i soggetti coinvolti e gli altri che sono in via di definizione, per la gentile nonché entusiasta collaborazione che, siamo certi, non mancherà anche per gli appuntamenti a venire. Le date esatte saranno comunicante in seguito, in attesa degli sviluppi epidemiologici della pandemia Covid-19.