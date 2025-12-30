Botti artigianali ritenuti potenti e micidiali, arrestato un 30enne Operazione dei carabinieri, ai domiciliari un giovane di Sant'Agata dei Goti

Lo hanno arrestato per detenzione illegale di artifici pirotecnici e di una pistola a salve senza tappo rosso. E' l'ipotesi di reato contestata dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio a Giuseppe I., 30 anni, di Sant'Agata dei Goti.

Nel corso di una perquisizione che ha interessato l'abitazione e il veicolo dell'uomo, i militari hanno rinvenuto cento articoli esplodenti rudimentali e manufatti artigianali non classificati, ritenuti di "potenza e micidialità tali da integrare la nozione di materiale esplosivo".

Su disposizione della Procura, il 30enne, difeso dall'avvocato Danilo Riccio, è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip. Sequestrato il materiale, del peso di circa 6 chili.