Provincia: tasse rifiuti restano invariate 5% tributo per tassa smaltimento, 20% imposta trascrizione compravendita veicoli, 16% rc auto

Nino Lombardi, Presidente facente funzioni della Provincia di Benevento, ha approvato tre provvedimenti deliberativi con i quali lascia inalterato per il corrente anno l’importo della tassazione per tutti i tributi spettanti, per legge, alla Provincia. Il Presidente ha fatto proprie le istruttorie tecniche degli Uffici e non ha dunque, rispetto al passato, apportato modifiche agli importi che dunque restano fissati con le seguenti aliquote: 5% del tributo per la Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani; 20% per l’Imposta Provinciale di Trascrizione relativa alla compravendita dei veicoli; ed, infine, quella del 16% dell’Imposta sulla Responsabilità Civile Auto.