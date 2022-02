Covid. Al San Pio di Benevento tre dimessi e due nuovi ricoveri Passa da 60 a 59 il dato dei pazienti in degenza presso il nosocomio sannita

Sono tre le dimissioni effettuate in giornata al San Pio di Benevento, ma anche oggi si registrano due nuovi ingressi nei reparti covid. E passa da 60 a 59 il dato dei ricoveri nell'area dell'ospedale dedicata alla cura dei pazienti positivi al virus.

Si tratta di 42 pazienti sanniti e 17 residenti in altre province, di cui due ricoverati in terapia intensiva (dato che resta invariato rispetto al giorno precedente), un solo paziente in terapia intensiva neonatale, undici in pneumologia sub-intensiva, venti nel reparto di malattie infettive, ventitré a medicina interna e due nell'area isolamento covid nei pressi del pronto soccorso.

Complessivamente diventano 1538 i pazienti accertati positivi trattati da febbraio dello scorso anno presso l'Area Covid dedicata, di cui 1114 sono residenti nella provincia di Benevento.