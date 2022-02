Rifiuti, l'Asia punta sul Pnrr: sede in contrada Olivola. "Riaprire Casalduni" Questa mattina a Benevento la presentazione dei nuovi automezzi: due porter e una spazzatrice

“Proseguiamo nel rinnovamento del parco mezzi per rendere sempre più efficienti le prestazioni per la città”.

L'amministratore unico dell'Asia Donato Madaro parte da qui per presentare i nuovi automezzi: due porter e una spazzatrice per proseguire nel percorso di miglioramento delle performance della società in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico e di sicurezza degli addetti alla raccolta rifiuti.

“Un ulteriore passo del piano industriale adottato negli anni scorsi. Si tratta di tre mezzi di proprietà di Asia che dunque vanno anche a patrimonializzare la società e che ci permetteranno anche di ridurre spese per il carburante e la manutenzione”.

E poi si sofferma sulla rivoluzione della società che gestisce la raccolta dei rifiuti a Benevento che potrebbe essere realizzata grazie al Pnrr. “Sei i progetti presentati che si muovono nel solco della razionalizzazione della differenziata che dovrà crescere sia in termini percentuali che di qualità. Poi l'implementazione della filiera impiantistica con un impianto di multimateriale, isole ecologiche maggiormente attrezzate e soprattutto la tariffa puntuale che è la sfida, l'ambizione di voler applicare una tariffa che possa far pagare al cittadino non in funzione ai metri quadri ma in funzione della quantità di rifiuti che effettivamente produce sul territorio. Ancora tra i progetti la localizzazione delle sedi Asia con lo spostamento verso contrada Olivola, tra l'impianto ex laser e l'ex cementificio per gli uffici con l'accentramento per logistica”.

Un importante passo avanti che si completerà però, ricorda, l'amministratore di Asia solo con un'adeguata impiantistica che ancora manca al territorio.

“Il vero ritorno, con la riduzione della tariffa per i cittadini, è subordinato al completamento della filiera. L'auspicio è una ripresa sia con la riapertura della discarica di Sant'Arcangelo sia con lo Stir di Casalduni, e il revamping dell'impianto, che ci consentirà di non conferire più a Tufino, risparmiando notevolmente. Essenziale anche un impianto per l'organico che potrebbe concorrere a dimezzare il prezzo”.

All'incontro anche l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa e il sindaco Clemente Mastella che ha commentato: “L'Asia lavora in modo ineccepibile anche per quel che riguarda l'azione in vista del concorso alle risorse per il Pnrr, tenendo anche conto che quest'anno i Comuni avranno problemi enormi per l'aumento del costo dell'energia. Il Governo deve necessariamente intervenire”.