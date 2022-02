Pandemia, Dad, studenti e famiglie al centro dell'indagine dell'Unisannio L'iniziativa realizzata con 'Studium' coinvolgerà le scuole della provincia di Benevento

L'Università degli Studi del Sannio ha presentato questo pomeriggio l'indagine sugli effetti della pandemia e della Dad che sarà realizzata con l'associazione Studium e la collaborazione dell'Ateneo di Salerno, coinvolgendo le scuole del territorio.

Un'indagine conoscitiva rivolta in particolare agli studenti degli Istituti secondari di primo e secondo grado. “La Dad è stato un fenomeno importantissimo che ci ha consentito di affrontare l'emergenza, ma è stato anche un momento in cui abbiamo visto emergere le difficoltà della didattica da remoto”, ha spiegato il Rettore Gerardo Canfora a margine dell'incontro realizzato nella sede di via Delle Puglie.

Di qui l’elaborazione del questionario online, predisposto da sociologi e statistici. L'occasione per “riflettere - ha spiegato la professoressa Antonella Tartaglia Polcini - sugli effetti della didattica a distanza e della pandemia anche dal punto di vista dell'evoluzione dell'insegnamento e dell'apprendimento, partendo proprio dai suoi protagonisti”. E dunque analizzare “criticità, ma anche opportunità dinanzi a questa sfida di cambiamento”.

E va in questa direzione l'impegno dell'associazione Studium con l'obiettivo di “creare una rete con l'osservatorio delle politiche giovanili delle Università di Salerno e del Sannio - ha sottolineato la professoressa Maria Buonaguro - quindi l'analisi dell'impatto della Dad per studenti e docenti”.