Telesina, a breve i lavori di manutenzione. A maggio il via per l'iter raddoppio Riunione in Prefettura con sindaci e dirigente Anas. Entro l'estate strada più sicura

La statale Telesina, nel tratto sannita, sarà ripavimentata a breve e attraverso vari step di lavori già programmati ed ormai imminenti. La rassicurazione è arrivata in mattinata, al termine della riunione convocata dal Prefetto Carlo Torlontano, in presenza con l'ingegnere Nicola Montesano, responsabile della Struttura Territoriale di Anas Campania e il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e collegati da remoto con i sindaci dei Comuni attraversati dalla Statale 372: Torrecuso, Ponte, Paupisi, Vitulano, Solopaca, Telese Terme, Castelvenere, San Salvatore Telesino, Faicchio e Puglianello.

Il Prefetto di Benevento Carlo Torlontano, dopo aver brevemente esposto i risultarti del sopralluogo effettuato lungo la Statale dalla Polizia Stradale, ha ceduto la parola all’ingegnere Montesano che “ha rimarcato – ha spiegato il prefetto di Benevento - come lungo la trafficata arteria, tornata al centro delle attenzioni dopo l'ennesimo incidente mortale registrato in territorio sannita, siano stati già attivati interventi di manutenzione programmata per oltre 22 milioni di euro (7 dei quali per la nuova pavimentazione, da completare entro il prossimo settembre).

Lavori che verranno eseguiti con tre appalti: un intervento già consegnato è stato avviato nel mese di dicembre scorso, per un investimento complessivo di 2,7 milioni di euro, a partire da tratte ricadenti nella provincia di Caserta (in particolare da Caianello ed Alvignano). “Questo perchè – ha rimarcato il dirigente dell'Anas – in quella provincia le temperature sono più miti e consentono prima l'esecuzione della posa in opera dell'asfalto. L’esecuzione delle attività nel territorio beneventano è stimata quindi a partire dalla fine di febbraio, compatibilmente con le temperature meteo, atteso che, essendo previsto il rifacimento di strati più profondi, è necessario operare in condizioni meteo favorevoli e con temperature più miti per eseguire gli interventi a regola d’arte”.

Ed ancora, il crono programma delle opere prevede che entro la primavera verrà avviato un altro intervento di nuova pavimentazione, per un investimento complessivo di ulteriori 2,4 milioni di euro ed, entro il mese di maggio, è previsto l’avvio di ulteriori lavori – che interesseranno anche alcuni svincoli – per 1,8 milioni di euro. Per altri interventi di manutenzione già programmata - per un investimento complessivo di oltre 9,5 milioni di euro - sono in corso lavori su sette cavalcavia e ponti della Telesina, sempre tra le province di Caserta e Benevento; ulteriori interventi sono, inoltre, già in progettazione su alcune delle principali opere (ponti, viadotti e scatolari), per un investimento complessivo di 5,5 milioni di euro.

Capitolo a parte, ma sempre al centro della discussione che si è svolta in Prefettura, i lavori di raddoppio della Telesina con l'adeguamento a quattro corsie – 1° lotto – tra il Km 37,000 ( svincolo di San Salvatore Telesino) ed il Km 60,900 (svincolo di Benevento), per un investimento complessivo di circa 460 milioni di euro. In merito l'ingegnere Montesano ha ricordato che gli stessi non sono stati ancora aggiudicati a causa di un articolato contenzioso proposto avverso il provvedimento di aggiudicazione, solo di recente deciso dal Consiglio di Stato con sentenza parziale in data 7/01/2022, n. 48, che ha posto in capo ad Anas alcuni adempimenti di verifica della documentazione, tuttora in corso. Ora bisognerà attendere maggio prossimo per una definitiva pronuncia e la conseguente aggiudicazione dell'opera. Affidati i lavori all'impresa vincitrice, si procederà con il progetto esecutivo. “Altro tassello già in itinere – ha spiegato ancora il dirigente dell'Anas Campania – che al pari degli espropri sono già in atto. Per questo stimiamo che dall'aggiudicazione della gara all'inizio dei lavori trascorra un lasso di tempo che normalmente è di nove mesi”.

Il prefetto Carlo Torlontano, in merito alla questione sollevata da più parti anche per i numerosi autovelox, argomento non al centro della riunione di questa mattina, ha spiegato: “Posso solo dire di aver fatto fare una ricognizione dalla Polizia Stradale di Benevento all'esito della quale è emerso che tutti i dispositivi hanno regolare autorizzazione ed anche la cartellonistica è idonea”. Insomma, gli autovelox installati lungo la strada Statale Telesina Benevento – Telese - Caianello – sono perfettamente in regola rispetto alle norme. Rilevatori di velocità che, va ricordato, sono presenti solo nei tratti dove la velocità consentita è di ottanta chilometri orari ed in provincia di Benevento è in funzione un solo rilevatore per senso di marcia a seconda del piano predisposto.

“L'Anas ha garantito che entro l'estate verrà completata la manutenzione straordinaria” ha invece commentato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che aggiunge: “Ognuno dei sondaci intervenuti si è rammaricato ed ha auspicato che le opere partano al più presto. Finalmente questa sorta di mulattiera che tocca specialmente la provincia di Benevento venga resa percorribile in sicurezza”. Il sindaco Mastella ha poi posto una nuova questione: “Per il secondo lotto del raddoppio della Telesina non è finanziata. Non ci sono i fondi per costruire la doppia corsia tra San Salvatore Telesino e Caianello. La deputazione sannita ne prenda atto e si batta unita per recuperare fondi nelle varie finanziarie”.

Il primo cittadino di Benevento ha poi avanzato al dirigente dell'Anas presente di valutare l'ipotesi di studiare una soluzione per riprendere il progetto dei tre tunnel avviati e poi abbandonati, ormai da decenni, che dalla zona di via Avellino dovevano 'sbucare' oltre il viale Mellusi: “Il Pnrr non ci da la possibilità di completare quell'opera e per questo ho chiesto loro lumi sul da farsi”.