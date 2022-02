Covid, si aggiorna il bollettino del San Pio: morta una 61enne di Benevento Salgono a 415 i pazienti dell'ospedale sannita morti in due anni di emergenza sanitaria

Si tornano purtroppo a registrare vittime nei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. E' stato infatti aggiornato il bollettino che era arrivato nel primo pomeriggio dall'ospedale Sannita. Il nuovo report parla della morte di una 61enne di Benevento che era ricoverata in terapia sub intensiva.

Restano 57 i pazienti nei reparti covid dell'azienda ospedaliera sannita dove un intero padiglioni con cinque reparti sono dedicati alla cura del coronavirus.

Tre le persone in gravi condizioni in Terapia intensiva, un neonato positivo al covid in Terapia intensiva neonatale, 8 i letti occupati in Sub intensiva del reparto di Pneumologia, 17 i pazienti in Malattie infettive, 25 in Medicina interna e 3 persone in attesa dell'esito definitivo del tampone nell'area dedicata al Covid del Pronto Soccorso.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 415 su complessivi 1.774 trattati (sospetti n. 231 e accertati n. 1.543) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 1.002.