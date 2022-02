Errico: "Opere pubbliche: 6,3 miliardidal Cipess anche per diga e Fondovalle Tra le opere finanziate c’è la Diga di Campolattaro, il completamento della strada del Tammaro

“Via libera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) all’anticipazione di oltre 4,7 miliardi di euro del Fondo Sviluppo e Coesione (periodo 2021-2027) per opere infrastrutturali immediatamente cantierabili a cui si aggiungono 1,6 miliardi di interventi strategici programmati la cui attuazione avverrà non appena sarà disponibile il Piano di fattibilità tecnico economica”. Ad annunciarlo è Fernando Errico, delegato del presidente De Luca per l’Alta Velocità-Capacità Napoli/Bari.

“Le risorse che per l’80% vengono assegnate al Mezzogiorno, finanziano interventi che si pongono in continuità e coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e con il Piano Nazionale Complementare (Pnc), per il finanziamento di progetti in campo ferroviario, stradale e idrico. Tra le opere finanziate c’è la Diga di Campolattaro, il completamento della strada a scorrimento veloce Fondovalle Tammaro e altre opere che riguardano il territorio Campano. La scelta operata dal Governo - afferma ancora Errico - è stata senza dubbio quella di potenziare la dotazione infrastrutturale del Paese, e soprattutto del Mezzogiorno, al di là di quanto già previsto con il Pnrr e il Pnc. Fondi che vedono come soggetti attuatori Anas, Rfi, le Autorità di Sistema Portuale, le Regioni o le concessionarie regionali, Province o Comuni”. Conclude Errico: “La coerenza delle politiche nazionali e regionali invocata per molto tempo sta diventando realtà grazie al lavoro congiunto svolto tra Governo, la Regione Campania e i Comuni. Quando si lavora in squadra gli ottimi risultati arrivano sempre”.