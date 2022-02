Trasporto pubblico locale, ripreso il dialogo tra la Trotta bus e i sindacati Ieri sera 'vivace' riunione con l'assessore Ambrosone: "chiariti i motivi del ritardo dei pagamenti"

Una riunione attesa da settimane, vivace, a tratti accesa quella che si è svolta ieri sera nell'ufficio dell'assessore con deleghe anche al Trasporto pubblico locale e Trasporto scolastico, Luigi Ambrosone che ha incontrato i vertici della Trotta bus e i sindacati per chiarire ed analizzare una serie di problematiche registrate da qualche tempo. Vicende che avevano creato malumori tra i dipendenti dell'azienda, che in città effettua il trasporto pubblico locale e la gestione del Megaparcheggio e delle strisce blu, e le parti sociali.

“Bene il confronto. In questi casi l'obiettivo mio e quindi del Comune di Benevento è quello di trovare un punto di incontro e per fare ciò è fondamentale il confronto tra le parti” ha rimarcato Ambrosone a margine del vertice. (GUARDA IL SERVIZIO TG)

La sala riunioni dell'assessorato di Palazzo Impregilo, sede degli uffici del Comune di Benevento, è rimasta illuminata fino a tarda sera. Un confronto che ha ristabilito, allo stato, un dialogo che ora proseguirà lunedì prossimo per tracciare il punto sulle questioni.

Al tavolo, oltre all'assessore Ambrosone, l'amministratore dell'azienda, Mauro Trotta - e due suoi collaboratori -, con i sindacati Cgil (Giuseppe Anzalone), Cisl (Edoardo Marra), Uil (Cosimo Pagliuca) e l'Ugl (Giuseppe Minicozzi).

Tanti i punti che meritavano un approfondimento e anche una soluzione rapida a partire dal pagamento degli stipendi avvenuto in ritardo. “Abbiamo chiesto ed ottenuto dall'azienda Trotta l'impegno di non pagare più in ritardo. Nei mesi scorsi – ha poi riferito Ambrosone – a causa di disguidi che la ditta aveva avuto in altri comuni d'Italia dove opera, si erano registrati dei ritardi con i pagamenti che ora avverranno entro il 20 del mese come prevede il contratto collettivo nazionale di lavoro”. Una rassicurazione ben vista anche dai sindacati che da tempo chiedevano lumi in merito ai ritardi ed il rispetto del contratto.

Altro punto analizzato è quello della posizione di un lavoratore invalidato da un infortunio e per il quale si erano mobilitati nei giorni scorsi i sindacati per preservare la sua posizione in azienda. In merito l'assessore al Trasporto pubblico locale ha tenuto a precisare “che la linea del Comune e quindi la mia e del sindaco Mastella è quella di invitare la Trotta a rispettare il contratto di servizio e i contratti collettivi del settore autoferrotranvieri e di tutela di tutte le risorse umane presenti in azienda”.

Lunedì ci sarà un ulteriore incontro tra le parti per individuare eventuali criticità sui turni provvisori emessi dalla società per quanto riguarda i servizi aggiuntivi anche legati all'emergenza sanitaria.