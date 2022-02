Carcere Benevento. Lonardo: "Contagi preoccupano: serve un piano" La senatrice: "Serve intervenire celermente: ritardi fanno crescere tensioni e disagi"

“La vicenda dei contagi nel carcere di Benevento preoccupa tutti coloro che in esso svolgono la loro attività quotidiana e chi vi è recluso. Occorre che la direzione carceri e la Asl, in sintonia, mettano in essere un piano puntuale ed attento, sia preventivo che operativo, per contrastare una fase ancora prepotentemente presente. Ogni ritardo, come è comprensibile, aumenta tensioni e paure, disagi e difficoltà. I contagi censiti sono tanti, ma, con una attenzione medica adeguata, si può rientrare nella normalità. Ci auguriamo che l’allarme lanciato dal garante delle carceri e dalle organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria vengano prese in debita considerazione”. Lo afferma la senatrice del Gruppo Misto, Sandra Lonardo