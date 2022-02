Fondovalle Sabato, sopralluogo di Provincia e Comune di San Leucio Per risolvere le criticità dell'arteria e per realizzare una rotonda

Sopralluogo questa mattina del vicepresidente della Provincia, Nino Lombardi, a Casale Maccabei, in territorio di San Leucio del Sannio, per affrontare con il consigliere provinciale e sindaco di San Leucio del Sannio, Nascenzio Iannace, le criticità della provinciale Fondo Valle Sabato, un’arteria sempre più trafficata per il collegamento Benevento-Avellino. “Ringrazio l’amico Nino Lombardi per aver subito accolto la mia richiesta di verificare la possibilità di determinare un sistema di messa in sicurezza della Fondo Valle Sabato nella zona del cimitero di Casale Maccabei”, spiega il consigliere provinciale e primo cittadino di San Leucio del Sannio Nascenzio Iannace che al sopralluogo era accompagnato dal vice sindaco Giovanna Tozzi, dagli assessori Gaetano Varricchio e Alessia Zollo e dal consigliere comunale Giovanni Varricchio. “Verificheremo nell’immediato con la struttura tecnica e con l’ingegnere Minicozzi, che ho già sentito, la possibilità di realizzare una rotonda, in ogni procederemo con una canalizzazione che rallenti il traffico ed eviti così futuri incidenti”, afferma il vice presidente Lombardi.