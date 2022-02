Centro "E' più bello insieme", le famiglie: "Riconosciuti nostri diritti" Dopo sentenza Consiglio Stato"Eravamo evidentemente liberi di scegliere dove portare i nostri figli"

Le famiglie degli utenti del Centro "E' più bello insieme" intervengono per commentare la sentenza del Tar che ha accolto le loro istanze: "Il Comitato di familiari degli ospiti frequentanti il CSP “ E’ più bello insieme “ manifestano la più viva soddisfazione per aver visto prevalere in sede di TAR Campania e successivamente in Consiglio di Stato le loro ragioni a difesa del loro pieno diritto a scegliersi la sede ove consentire ai loro familiari disabili di svolgere attività formative,ricreative, culturali e sportive.

Di avviso opposto era l’Amministrazione Comunale di Benevento che aveva comunicato un bando in base al quale assegnava ad una certa cooperativa denominata “ Esculapio “ di Marano in provincia di Napoli l’esclusività del servizio sociale.

Gli scriventi si sono fatti carico direttamente delle conseguenti spese legali per ricorrere al TAR Campania.Nell’autunno di quest’anno è stata emessa la sentenza che riconosceva il pieno diritto dei familiari alla scelta del CSP.,dichiarando l’illegittimità delle procedure adottate dal Comune di Benevento.

Avremmo potuto noi familiari,alla luce della sentenza favorevole del TAR Campania, stare sereni ed ottenere dai servizi sociali del Comune di Benevento gli agognati voucher da spendere presso una struttura di gradimento?

Falsa illusione visto il ricorso al Consiglio di Stato.

E’ di questi giorni la sentenza del massimo organo della giustizia amministrativa che ancora una volta boccia su tutta la linea le argomentazioni dell’ Amministrazione Comunale di Benevento,condannandola a fornire ai genitori i voucher ed a pagare 3000,00 euro di spese legali.

C’è ancora qualche appiglio a cui aggrapparsi per negare diritti sacrosanti?"