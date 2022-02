Covid, cluster nella casa di riposo di Molinara Sono risultati positivi sei pazienti e tre operatori. IL sindaco tranquillizza: massima attenzione

“Purtroppo nella giornata di ieri dai tamponi molecolari che sono stati effettuati dall'Asl, presso la casa di riposo di Molinara (CARPA), sono risultati positivi 6 pazienti e 2 operatori socio sanitari più una del personale”.

E' quanto annuncia il sindaco di Molinara, Giuseppe Addabbo. Il virus continua a circolare nel Sannio e si riscontrano diversi cluster.

Il primo cittadino del centro fortorino però tranquillizza: “Sono stati adottati subito gli accorgimenti del caso, tenendo sotto controllo la saturazione è la temperatura di ogni paziente, potenziando i dispositivi di sicurezza, con la massima attenzione da parte delle operatrici e dell'infermiera. Al momento la situazione è sotto controllo, i positivi non destano preoccupazione e tutto il personale, come sempre, sarà all'altezza di superare anche questo difficile momento. Voglio rassicurare i familiari che ci sarà massima attenzione e vigilanza con un monitoraggio continuo di tutti gli anziani. Sempre dai tamponi molecolari è risultata positiva una collaboratrice scolastica, anche su questo già è stata attenzionata la Dirigente e la responsabile del plesso per prendere i dovuti provvedimenti”.