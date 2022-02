Ruggero Cappuccio torna a Benevento per la kermesse di Cna Pensionati L'appuntamento in programma il 23 febbraio all’ex Convento San Felice

C’è attesa per il ritorno di Ruggero Cappuccio in città. L’autore, attuale direttore artistico del Campania Teatro Festival, già direttore artistico di Benevento Città Spettacolo, dall’edizione

del 2003 sino a quella del 2006, presenterà il suo ultimo testo, edito da Feltrinelli, “Capolavoro d’amore”, il prossimo mercoledì 23 febbraio, all’ex Convento di San Felice, alle 18.

“Invitato all’interno della rassegna 'Ci vediamo al San Felice', organizzata dalla Cna Pensionati di Benevento – spiegano gli organizzatori della kermesse - dialogherà con Pierluigi Razzano autore e giornalista per Repubblica. La Cna Pensionati di Benevento, in collaborazione con Cna Pensionati Campania, con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento e l’Arte/Studio Gallery di Benevento, col patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune

di Benevento, ha promosso in città la kermesse culturale che, dal 20 febbraio all'11 aprile, vuol riaprire le porte dell’arte e della letteratura, narrativa e saggistica.

Se la bella mostra internazionale dell’Arte/Studio Gallery è visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 18.30 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 13, le presentazioni saranno invece cadenzate dal 23 all’11 aprile. Appuntamento a mercoledì con Cappuccio, col suo “controcanto civile alla sottrazione della bellezza”, come è stato da più parti definita l’ultima sua opera”.